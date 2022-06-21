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    • Yaşam
    • 21.06.2022 08:54
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    • 21.06.2022 08:54
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    Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı

    Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü göçükte, diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

    Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

    Kayaaltı Mahallesi'nde hayvan sulama ve orman yangınlarına müdahale amaçlı oluşturulan gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan ve kazı çalışması yapılırken göçük meydana gelen kanalda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

    Ekipler, göçük altında kalan Celal Geyik'in (55) de cansız bedenine ulaştı.

    OLAY
    Kayaaltı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana gelmiş, 3 işçi toprak altında kalmıştı.

    Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Gezici, (33) yaralı olarak göçük altından çıkarılırken, göçük altındaki işçilerden İdris Akova'nın (62) ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı
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