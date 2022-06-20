Konya'da serinlemek için gölete giren 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti

Sudan çıkan 3 çocuk, çevredekilere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık görevlisi ve itfaiyenin su altı kurtarma ekipleri geldi. Dalgıçların su altında yaptığı aramada Talha Korkmaz ve Ferhat Şık'ın cansız bedenine ulaştı.