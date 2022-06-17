Türkiye vahşice katledilen Şebnem Şirin'e ağlamıştı! Furkan Zıbıncı hapiste çürüyecek

Eksikliklerin giderilmesi için tanık sıfatıyla ifade veren baba Zıbıncı, "Sabah evden çıkarak çalıştığım unlu mamulleri firmasına gittim. Çalışmaya başladım ve dükkanlara ürün bırakıyordum. Sabah 06.30 saatlerinde oğlum beni aradı. Telefonu açtığımda sesi titriyordu bana 'Şebnem'le tartıştık hemen beni alman gerekiyor' dedi. Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde stadyumun altında buluştuk. Ne olduğunu sorduğumda 'Baba Şebnem öldü' dedi. Nasıl olduğunu sorduğumda ise cevap veremedi. Hemen şirket aracıyla Furkan'ı Deliktaş Mahallesi'nde ki arkadaşım İlhan K.'nin evine bıraktım. Diğer oğlum beni aradı ve abisi Furkan'ın nerede olduğunu sordu. Yanında annesi ve arkadaşı Mustafa T. olduğunu belirtti. Araçta bulunan ürünleri dağıttıktan sonra hemen Furkan'ın yanına gittim ve kaldığı evin anahtarını istedim. Çamlaraltı Mahallesi'ndeki eve Berkan ve Mustafa T.'yi de alarak gittim ve kapıyı açtığımızda Şebnem'in yerde yattığını görür görmez hemen dışarı çıktım. Bıçak ve kan görmedim ama ev dağınık durumdaydı. Mustafa T. hemen polisi aradı. Ben Furkan'ın yanına döndüm arabayla birlikte Saltak'ta polise teslim ettim. Yolda giderken Furkan bana Şebnem'le boğuştuklarını ardından öldürdüğünü ama nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ben Şebnem'i daha önce görmedim" dedi.