Türkiye vahşice katledilen Şebnem Şirin'e ağlamıştı! Furkan Zıbıncı hapiste çürüyecek

Denizli'de Şebnem Şirin'i boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Furkan Zıbıncı'nın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, babasının beyanlarının doğru olduğunu kabul etti.
27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.
Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın üçüncü duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Davaya baba Halil Şirin, anne Pervin Tokat ve taraf avukatları ile sanığın babası İsmail Zıbıncı tanık katılım sağladı.