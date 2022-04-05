Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürmüştü! Furkan Zıbıncı hakim karşısında: Hatırlamıyorum
Denizli'de 12 bıçak darbesi ile Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Şebnem'i vahşice öldüren Furkan Zıbıncı hakim karşısına çıktı. Zıbıncı kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin'in teklifi geri çevirdiği, genç kızın kıskançlıkları yüzünden kavga ettiklerini hatırlamadığını belirtti.
Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta 27 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, gıda mühendisi Şebnem Şirin (25), erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.
Tutuklu olarak yargılanan Furkan Zıbıncı hakkında hazırlanan iddianamenin ardından bugün Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Zıbıncı'nın adli tıp raporunda Şebnem Şirin'e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğü belirtildi.
Zıbıncı'nın "Gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar" olmak üzere 6 suç kaydının olduğu "kasten adam öldürmek" suçundan yargılanırken, kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin'in teklifi geri çevirdiği, genç kızın kıskançlıkları yüzünden kavga ettiklerini hatırlamadığını belirtti.