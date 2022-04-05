RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürmüştü! Furkan Zıbıncı hakim karşısında: Hatırlamıyorum

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürmüştü! Furkan Zıbıncı hakim karşısında: Hatırlamıyorum

Denizli'de 12 bıçak darbesi ile Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Şebnem'i vahşice öldüren Furkan Zıbıncı hakim karşısına çıktı. Zıbıncı kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin'in teklifi geri çevirdiği, genç kızın kıskançlıkları yüzünden kavga ettiklerini hatırlamadığını belirtti.

05.04.2022 15:33 - Son Güncelleme: 05.04.2022 15:33
Şebnem Şirin’i vahşice katletmişti! Furkan Zıbıncı hakim karşısında: Hatırlamıyorum

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta 27 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, gıda mühendisi Şebnem Şirin (25), erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

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Şebnem Şirin’i vahşice katletmişti! Furkan Zıbıncı hakim karşısında: Hatırlamıyorum

Tutuklu olan sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Şebnem Şirin’i vahşice katletmişti! Furkan Zıbıncı hakim karşısında: Hatırlamıyorum

Davanın ilk duruşmasına Şirin'in annesi Pervin Tokat ile babası Halil Şirin ve avukatlar katılırken, siyasi parti üyeleriyle birlikte çok fazla dinleyicinin olması sebebiyle hakim tarafından salon kapatıldı.

Şebnem Şirin’i vahşice katletmişti! Furkan Zıbıncı hakim karşısında: Hatırlamıyorum

Tutuklu olarak yargılanan Furkan Zıbıncı hakkında hazırlanan iddianamenin ardından bugün Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Zıbıncı'nın adli tıp raporunda Şebnem Şirin'e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğü belirtildi.

Şebnem Şirin’i vahşice katletmişti! Furkan Zıbıncı hakim karşısında: Hatırlamıyorum

Zıbıncı'nın "Gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar" olmak üzere 6 suç kaydının olduğu "kasten adam öldürmek" suçundan yargılanırken, kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin'in teklifi geri çevirdiği, genç kızın kıskançlıkları yüzünden kavga ettiklerini hatırlamadığını belirtti.

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