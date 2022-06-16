Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebekten haber var! Son durumu nasıl?

Annesinin boş arsaya bıraktığı Nisa bebek, sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın verdiği süt ve isim ile ülke gündemine oturdu. Nisa bebeğe uzanan şefkat eli konuşulurken 5 Nisan'da ise minik Nisa'nın, boğazına kaçan kusmuk yürekleri ağızlara getirdi.
NİSA SON DURUMU NASIL?
Nisa bebeğin minik kalbi, kusmuğunun boğazına kaçması sonucu durdu. Yuvanın kameralarında hareketsiz olduğu fark edilen bebeğe ilk müdahaleyi yuva doktoru yaptı.
Yuvada 10 dakika, ambulansta 10 dakika yapılan kalp masajı, 30 dakika da acil serviste sürdü. Masajın ardından kalbi çalışan Nisa, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı.