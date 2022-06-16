Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebekten haber var! Son durumu nasıl?

Kusma ile akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi. Gözleri ışığa da tepki vermeyen minik bebeğin, maalesef çevresel farkındalığı da yok. Yani 'vejetatif' durumda.

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