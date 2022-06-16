Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.06.2022 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 07:34
    ABONE OL

    Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebekten haber var! Son durumu nasıl?

    Son dakika haberi! Annesinin boş arsaya bıraktığı Nisa bebek, sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın verdiği süt ve isim ile ülke gündemine oturdu. Peki, Nisa bebeğin son durumu nasıl? Kusma ile akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi.

    Nisa bebekten haber var!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Annesinin boş arsaya bıraktığı Nisa bebek, sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın verdiği süt ve isim ile ülke gündemine oturdu. Nisa bebeğe uzanan şefkat eli konuşulurken 5 Nisan'da ise minik Nisa'nın, boğazına kaçan kusmuk yürekleri ağızlara getirdi.

    NİSA SON DURUMU NASIL?
    Nisa bebeğin minik kalbi, kusmuğunun boğazına kaçması sonucu durdu. Yuvanın kameralarında hareketsiz olduğu fark edilen bebeğe ilk müdahaleyi yuva doktoru yaptı.

    Yuvada 10 dakika, ambulansta 10 dakika yapılan kalp masajı, 30 dakika da acil serviste sürdü. Masajın ardından kalbi çalışan Nisa, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, tedavinin 10. gününde de kalp kasılması nedeniyle müdahale edilen minik bebeğin zaman zaman genel durumunun çok daha kötü olduğu belirtiliyor. Solunum yapabilmesi için entübe edilen minik beden, mekanik ventilatörde anbean yakından takip ediliyor.

        Kusma ile akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi. Gözleri ışığa da tepki vermeyen minik bebeğin, maalesef çevresel farkındalığı da yok. Yani 'vejetatif' durumda.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
        Haberler Yaşam Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebekten haber var! Son durumu nasıl?
            SON DAKİKA