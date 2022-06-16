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    • Yaşam
    • 16.06.2022 09:07
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    • 16.06.2022 09:41
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    Telefon dolandırıcılarına 50 milyon lira kaptıran ihracatçı Teşvikiye'de evini satan Nevra K. yaşadıklarını anlattı: Ölüm gibi bir şey

    Telefon dolandırıcılarının son kurbanı ihracatçı Nevra K. oldu. Mağdur kadın İstanbul Teşvikiye'deki evini de satıp parasını dolandırıcılara yolladı. 50 milyon lirasını dolandırıcılara kaptıran Nevra K. kiraya çıkmak zorunda kaldı ve yaşadıklarını "Ölüm gibi bir şey" diyerek anlattı.

    Dolandırıcılara 50 milyon lira kaptıran kadının yaşadıkları

    'Şanlıurfalı Alo Çetesi'nin elebaşı M.Ç.'nin dolandırdıkları Nevra K. ve Ceren A.'nın yanı sıra onlarca kişinin banka, telefon, nüfus, elektronik posta ve bankacılık şifrelerinin de yer aldığı bilgileri bir hacker'dan (bilgisayar korsanı) satın aldığı ortaya çıktı. Çete bu bilgiler ışığında iki kadın hakkında istihbarat topladı. Sözde polis olarak da görüşmeyi bizzat elebaşı M.Ç. yaptı. M.Ç. iki kadını da FETÖ ile korkuttu. Gözaltına alınacaklarını ve tüm malvarlıklarına el koyulacağını söyledi.

    Görüşmeleri yaptığı sırada Şanlıurfa'da olan M.Ç., Nevra K.'yi ikna ettikten sonra İstanbul'a doğru cipiyle yola çıktı. Yanında eşi S.A.V. ve M.A. da vardı. M.Ç. yol boyunca Nevra K. ile konuşmayı sürdürdü. Bu sırada çetenin bazı elemanları da Nevra K.'nin evini gözlüyordu. M.Ç., kadını "Sizi koruyoruz.

    Keskin nişancı polisler sizin evinizin çevresinde. Terör örgütü operasyonu fark ederse sizi öldürebilir" diye korkuttu. Çeteye toplamda 50 milyon lira kaptıran Nevra K., M.Ç.'ye operasyonun durumunu sorduğunda, "Yüce Türk milleti yaptığınız hizmetler için size minnettar" cevabını aldı. Çetenin Nevra K. ile son irtibatı da bu telefon görüşmesi oldu.

        KREDİ DE ÇEKMİŞ
        Öte yandan çeteye 50 milyon lirasını kaptıran Nevra K.'nin, çeteye vermek için 120 bin liralık da tüketici kredisi çektiği ortaya çıktı. Evini satıp parasını çeteye verdiği için kirada oturan Nevra K.'nin, çeteden el koyulan gayrimenkul, işyeri ve otomobillerden dava sonuçlanana kadar pay alabilmesi de mümkün görünmüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul'a getirilen çetenin 36 üyesinin Şanlıurfa'da 52 lüks araç, 24 arsa, 8 milyon liralık ev satın aldığı, akaryakıt istasyonu ve lüks kadın kuaförü açtığı tespit edilmişti.

        Dün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade veren Nevra K., yaşadıklarını gazetecilere şöyle anlattı: "Bir operasyon yapacaklarını, devletin vergi dairesine, tapu dairelerine, bankalara operasyon yapacağını, devlet vatandaş işbirliği için beni aradıklarını söylediler. Ölüm gibi bir şey. Bir kere herkese olan güveninizi kaybediyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Bu olaydan sonra bir tek devlete güvenme dışında yapabileceğim bir şey yoktu.

        Ben Emniyet'e güvendim. Onlar da beni boşa çıkartmadılar. Paramı geri almak için umutluyum. Yaşadığım bu kötü olayın benden başka kimsenin başına gelmemesi için herkesi uyarmayı vatandaşlık görevim olarak görüyorum. Sizleri telefonla arayan, kendisini polis, savcı ya da Emniyet görevlisi olarak tanıtan kimseye itibar etmeyin. Sundukları hiçbir bahaneye inanmayın. Kimsenin benim gibi canı yanmasın."

            NE OLMUŞTU?
            Telefon dolandırıcılarının son kurbanları İstanbul'da yaşayan ihracatçı Nevra K. ve mühendis Ceren A. oldu.

            Geçen yıl Aralık ayında Ceren A.'yı arayan bir kişi, polis olduğunu söyleyerek, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Malvarlıklarınıza el koyacaklar. Tüm malvarlıklarınızı satıp paralarını bize verin. Parayı vermezseniz sizi de gözaltına alacağız" dedi.

            Sözde polis tüm kimlik bilgilerini peş peşe sıraladığı Ceren A.'yı ikna etti. Ceren A. kendi gibi mühendis eşiyle birlikte yanına 500 bin dolar aldı ve parayı İstanbul Sarıyer'deki bir parkta yanına gelen sözde polise teslim etti. Sözde operasyonu adım adım Ceren A.'ya anlatan sahte polis, bankalarda farklı para hareketleri tespit ettiklerini, bu parayı da kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Ceren A. ertesi gün Göktürk'teki bir parka giderek 400 bin doları teslim etti. Ardından Ceren A. eşiyle ortak hesaptaki son parası olan 70 bin doları da Bakırköy'deki Botanik Park'ta dolandırıcılara kendi eliyle verdi. Dolandırıcılar son olarak evlerini satmasını isteyince, Ceren A. polise başvurdu.

            ÇANTA GÖTÜRDÜ
            Aynı çetenin o günlerde bir diğer hedefi ise ihracatçılık yapan Nevra K. (52) oldu. Çete üyesi sözde polis, aynı taktikle Nevra K.'nin gözünü korkuttu. Nevra K. bankadan 10 milyon lira çekerek, çantalara doldurduğu paraları yanına gelen kuryeye teslim etti. Nevra K. sözde operasyonun her anından haberdar ediliyor, gözaltına alınanların isimleri bile kendisiyle paylaşılıyordu. Çetenin oyununa kapılan Nevra K. bankadaki tüm nakiti olan 10 milyon lirayı daha çekerek kendisiyle buluşan sözde polise teslim etti.

                'EVİ SAT, PARAYI VER'
                Çete üyeleri Nevra K. ile 6 ay boyunca iletişimde kaldı. Kadının neredeyse her adımını izledi. Yaşadıklarını ailesi de dahil kimseye anlatamayan Nevra K. ile irtibatta olan çete üyesi, son olarak Teşvikiye'deki evini satmasını ve tüm birikimini kendilerine teslim etmesini istedi. Nevra K. evi sattı ve tüm birikimini bankadan çekti. Sözde polis iki kişi, Nevra K.'den teslim aldıkları 30 milyon lirayı daha bir otomobilin bagajına koyarak yanından ayrıldı. Çete üyelerinin paraların tümünü sömürdükten sonra bağlantıyı kestiği Nevra K. gerçek polisleri aradığında dolandırıldığını anladı.

                "DİNLEMEDEN TELEFONU KAPATIN"
                Organize, narkotik gibi kritik şubelerde çalışan emekli polis İsa Altun'un son görev yeri adliyelerdi. Meslek yaşantısı boyunca karşılaştığı olayları kaleme alan İsa Altun, tele dolandırıcılardan kurtulma yöntemlerini şöyle anlattı: "Polis asla telefonla vatandaşı arayıp operasyonla ilgili bilgi vermez, para istemez. Eğer sizi arayan bir kişi polis olduğunu söyleyip altın, para ve banka diyorsa polis değildir. Karşınızdaki kişiyi dinlemeden telefonu kapatın. Mahallenizdeki karakola giderek yaşadıklarınızı anlatıp şikâyetçi olun."

                9 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON
                İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği kayıtlara geçmiş en büyük vurgunla ilgili özel ekip kurdu. Çetenin merkezinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis 46 kişilik dolandırıcılık çetesindeki isimlerin tümünü tek tek deşifre etti. İstanbul polisi önceki gün Şanlıurfa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da eşzamanlı operasyonlar yaparak çetenin beyin takımının da arasında olduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Çete üyelerinin 3'ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Adreslerinde bulunamayan 7 kişi için ise operasyonlar sürüyor.

                    Çete üyelerinin iki vurgundan elde ettikleri paralarla Şanlıurfa'da 52 lüks araç, 24 arsa, 8 milyon liralık ev satın aldıkları, akaryakıt istasyonu ve lüks kadın kuaförü açtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla otomobiller ve mülklerin tapularına el koyuldu.

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                    Haberler Yaşam Telefon dolandırıcılarına 50 milyon lira kaptıran ihracatçı Teşvikiye'de evini satan Nevra K. yaşadıklarını anlattı: Ölüm gibi bir şey
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