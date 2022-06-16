Telefon dolandırıcılarına 50 milyon lira kaptıran ihracatçı Teşvikiye'de evini satan Nevra K. yaşadıklarını anlattı: Ölüm gibi bir şey

'Şanlıurfalı Alo Çetesi'nin elebaşı M.Ç.'nin dolandırdıkları Nevra K. ve Ceren A.'nın yanı sıra onlarca kişinin banka, telefon, nüfus, elektronik posta ve bankacılık şifrelerinin de yer aldığı bilgileri bir hacker'dan (bilgisayar korsanı) satın aldığı ortaya çıktı. Çete bu bilgiler ışığında iki kadın hakkında istihbarat topladı. Sözde polis olarak da görüşmeyi bizzat elebaşı M.Ç. yaptı. M.Ç. iki kadını da FETÖ ile korkuttu. Gözaltına alınacaklarını ve tüm malvarlıklarına el koyulacağını söyledi.
Görüşmeleri yaptığı sırada Şanlıurfa'da olan M.Ç., Nevra K.'yi ikna ettikten sonra İstanbul'a doğru cipiyle yola çıktı. Yanında eşi S.A.V. ve M.A. da vardı. M.Ç. yol boyunca Nevra K. ile konuşmayı sürdürdü. Bu sırada çetenin bazı elemanları da Nevra K.'nin evini gözlüyordu. M.Ç., kadını "Sizi koruyoruz.
Keskin nişancı polisler sizin evinizin çevresinde. Terör örgütü operasyonu fark ederse sizi öldürebilir" diye korkuttu. Çeteye toplamda 50 milyon lira kaptıran Nevra K., M.Ç.'ye operasyonun durumunu sorduğunda, "Yüce Türk milleti yaptığınız hizmetler için size minnettar" cevabını aldı. Çetenin Nevra K. ile son irtibatı da bu telefon görüşmesi oldu.