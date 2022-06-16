Telefon dolandırıcılarına 50 milyon lira kaptıran ihracatçı Teşvikiye'de evini satan Nevra K. yaşadıklarını anlattı: Ölüm gibi bir şey

Sözde polis tüm kimlik bilgilerini peş peşe sıraladığı Ceren A.'yı ikna etti. Ceren A. kendi gibi mühendis eşiyle birlikte yanına 500 bin dolar aldı ve parayı İstanbul Sarıyer'deki bir parkta yanına gelen sözde polise teslim etti. Sözde operasyonu adım adım Ceren A.'ya anlatan sahte polis, bankalarda farklı para hareketleri tespit ettiklerini, bu parayı da kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Ceren A. ertesi gün Göktürk'teki bir parka giderek 400 bin doları teslim etti. Ardından Ceren A. eşiyle ortak hesaptaki son parası olan 70 bin doları da Bakırköy'deki Botanik Park'ta dolandırıcılara kendi eliyle verdi. Dolandırıcılar son olarak evlerini satmasını isteyince, Ceren A. polise başvurdu.