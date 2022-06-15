Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.06.2022 06:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 06:21
    ABONE OL

    Sancaktepe’de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı

    Son dakika haberi! Sancaktepe’de bir İETT otobüsü, ehliyeti olmadığı belirtilen yıkama görevlisi tarafından çekildiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gece yarısı İETT kazası! Park halindeki araca çarptı

    Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi, direksiyonuna geçtiği otobüsün gaz ile frenini karıştırınca önce park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüsün direksiyonundaki yıkama görevlisi yaralandı.

    Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Havza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi olarak çalışan Mehmet Gündüz, 34 PG 0241 plakalı otobüsün direksiyonuna geçti.

    İddiaya göre gaz ile frenin yerini karıştıran yıkama görevlisi, fren yerine gaza basınca önce garaj içerisinde park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki bir otomobile çarptı.

        Otobüs, sürüklediği otomobili bina duvarının arasına sıkıştırdı. Kazada yıkama görevlisi Mehmet Gündüz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı yıkama görevlisi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazaya karışan otobüs ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
        Haberler Yaşam Sancaktepe’de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
            SON DAKİKA