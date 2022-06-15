Sancaktepe’de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı

Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi, direksiyonuna geçtiği otobüsün gaz ile frenini karıştırınca önce park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüsün direksiyonundaki yıkama görevlisi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Havza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi olarak çalışan Mehmet Gündüz, 34 PG 0241 plakalı otobüsün direksiyonuna geçti.
İddiaya göre gaz ile frenin yerini karıştıran yıkama görevlisi, fren yerine gaza basınca önce garaj içerisinde park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki bir otomobile çarptı.