Türkiye günlerce Nisa bebeği konuşmuştu! Mahkemenin kararı pes dedirtti!

BAKANLIK: BEBEĞİNİ ÖLÜME TERK ETTİ

Ebru S.'nin 42 gün tutukluluğun ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Sanık annenin mahkemedeki savunmasında yeni doğmuş bebeğini bir evin önüne bırakıp zilleri çaldığını ve olay yerinden ayrıldığını söylediğine vurgu yapan Bakanlık, bir gün sonra bebeğin alınıp alınmadığını kontrol etmek için aynı yere döndüğü yönündeki savunmasını çürüttü.