Türkiye günlerce Nisa bebeği konuşmuştu! Mahkemenin kararı pes dedirtti!
Pendik'te annesi tarafından terk edilen Nisa bebek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmişti. Bakanlık, mahkemenin tahliye kararına itiraz ederken "Henüz 2 aylık bebeğin tam bir gün boyunca sokakta hayatta kalması mümkün değil. Bebeği ölüme terk etti" dedi. Hem tahliye kararı veren hem de itirazı değerlendiren mahkeme talebi reddetti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve jet hızıyla hazırladığı iddianameye göre, Ebru S.'nin bebeğini 29 Mart'ta karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp ve puset içinde Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktı.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ, TAHLİYE EDİLDİ
Nisa bebekten önce başka bir çocuğunu daha terk ettiği öğrenilen anne Ebru S. hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası dava açıldı.
BAKANLIK: BEBEĞİNİ ÖLÜME TERK ETTİ
Ebru S.'nin 42 gün tutukluluğun ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Sanık annenin mahkemedeki savunmasında yeni doğmuş bebeğini bir evin önüne bırakıp zilleri çaldığını ve olay yerinden ayrıldığını söylediğine vurgu yapan Bakanlık, bir gün sonra bebeğin alınıp alınmadığını kontrol etmek için aynı yere döndüğü yönündeki savunmasını çürüttü.