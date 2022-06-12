SON DAKİKA: Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedenini bulmuştu! Şok sözler: Her yeri...
Ankara'da etkili olan kuvvetli yağış kısa sürede yolları göle çevirirken sele kapılan 26 yaşındaki İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulunmuştu. İlkay Yiğit'i bulan Erdavut Dedeoğlu yaşananları anlattı. Erdavut Dedeoğlu, "Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık. Sonra askerleri aradık ceset bulduk diye. Vücudu yara bere içerisindeydi" dedi.
Ankara'da dün meydana gelen sele kapılan 26 yaşındaki İlkay Yigit hayatını kaybetti. Yiğit'in cansız bedenini bulan Erdavut Dedeoğlu ise yaşananları anlattı.
Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası aracından inmeye çalışan ve sel sularına kapılan İlkay Yiğit (26) kayıplara karıştı.
Yiğit'in cansız bedenini bulan besi çiftliği sahibi Erdavut Dedeoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve JÖAK ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları neticesinde Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Yiğit'in vücudunda yara izleri olduğunu söyleyen Dedeoğlu ise yaşanılan anları anlattı.
"CESEDİ İLK BİZ BULDUK"
Yiğit'in vücudunda yaralar olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Saat iki sularında 15 dakika içerisinde yağmur başladı ve sel geldi. Sel geldikten sonra dışarı çıktık. Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık.