SON DAKİKA: Ankara’daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedenini bulmuştu! Şok sözler: Her yeri...

"CESEDİ İLK BİZ BULDUK"

Yiğit'in vücudunda yaralar olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Saat iki sularında 15 dakika içerisinde yağmur başladı ve sel geldi. Sel geldikten sonra dışarı çıktık. Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık.