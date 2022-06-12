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    • Yaşam
    • 12.06.2022 08:37
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    • 12.06.2022 08:37
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    Çorlu’da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

    Son dakika haberleri... Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde beton direğe çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde Burak Otman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çorlu’da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

    Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Trakya Hayvan Hastanesi mevkiinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametinden ilçe merkezi istikametine seyreden Burak Otman (31) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı.

    Otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

    Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde Burak Otman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemelerin ardından genç adamın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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