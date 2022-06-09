4 kardeşin hayatını kaybettiği siyanür dehşetinde flaş gelişme!

Kardeşlerin ölü bulunduğu dairenin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

"DİKKAT SİYANÜR VAR"

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlarda modelist olan Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. 54 yaşındaki Oya Yetişkin'in siyanürlü meyve suyunu önce kardeşlerine içirdiğini, dairenin kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı notu astıktan sonra da kendisinin içmiş olduğu yönünde bulgular tespit etti.