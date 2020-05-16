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    • Yaşam
    • 16.05.2020 12:35
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    • 16.05.2020 12:39
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    'te eden 4 kardeş hakkında flaş gelişme!

    ’te 4 kardeşin ı ’yi derinden etkilemişti. Söz konusu kardeşlerin ölümü ile ilgili raporunda bir detay dikkat çekti. 4 kardeşin siyanür sinden hayatını kaybettiği, evin kapısında asılı "Dikkat siyanür var" notunun da değil, en küçük kardeş tarafından yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Kasım 2019'da Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın ardından ön otopsi raporunu hazırlayan ve ölümlerin siyanürden kaynaklandığını tespit eden Adli Tıp Kurumu, detaylı incelemeleri tamamlayarak otopsi raporlarını savcılığa gönderdi.

    Adli Tıp Kurumunun incelemesinde, ölümlerin siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

    Savcılığının talebi üzerine, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı "Dikkat siyanür var" notunu da inceleyen Adli Tıp Kurumu, Oya Yetişkin'in yazdığı tahmin edilen bu notun, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti.

    Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.
    Haberler Yaşam İstanbul Fatih'te intihar eden 4 kardeş hakkında flaş gelişme!
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