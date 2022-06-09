Bilecik'te öğrencileri taşıyan midibüs TIR'a çarptı: 1'i ağır 13 yaralı





Sağlık durum ağır midibüs sürücü Enver Dinçer ve diğer hafif yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük ve İnegöl Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olay ilgili inceleme başlattı.

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