Ankara'da istinat duvarı çöktü! 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi

Ankara il genelinde etkili olan yağışların ardından Birlik Mahallesi 408. Sokak'taki 4 katlı Can Apartmanı'nın istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü.
Bu sırada park halinde olan 3 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, belediye ve AFAD ekipleri, istinat duvarının çöktüğü apartman ile çevresindeki binaların tedbir amaçlı tahliye edilmesini istedi.
Bunun üzerine yaklaşık 32 dairenin bulunduğu 4 katlı 4 apartman ile 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.
Apartmanların çevresinde olası bir tehlikeye karşı polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 408 ve 410'uncu sokaklar ulaşıma kapatıldı.
Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarına giderken, bazılarının da belediye tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildiği bildirildi.