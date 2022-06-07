İzmir'de restoranda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan kardeşlerden 6 yaşındaki Ece öldü! 4 yaşındaki Ege uyanınca ilk onu sordu: Ece nerede?

ECE MELİSA KURTARILAMADI
Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı.
DETAYLI OTOPSİ SÜRÜYOR
Ece Melisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor. Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Aile, Ege için kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor. Ancak şu ana kadar sonuç çıkmadı.