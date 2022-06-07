İstanbul'da yasadışı foreks operasyonu: 7 milyon 300 bin TL dolandırıcılık! Yedi kişi gözaltına alındı

Foreks işlemleriyle 4 şirket üzerinden dolandırıcılık yapan 12 şüpheli hakkında İstanbul, Hatay ve Mersin'de operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüpheliyle birlikte 4 firari hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 adet '9x19' fişek, 45 bin TL, 25 bin 785 Dolar, 3 bin 730 Euro ve birçok dijital materyale el konuldu.