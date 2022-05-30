Restorandaki yemek sonrası ölen Ece Melisa Mercankaya'nın kardeşi Ege'den sevindiren haber!

İzmir'de restoranda yedikleri yemek sonrası ölen Ece Melisa Mercankaya'nın (6) tedavi gören kardeşi Ege Mercankaya'nın (4), hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi ve Didim'e döndü.

Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.