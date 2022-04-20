Ece Melisa'nın katili karnıyarık mı köfte mi? Son sözleri ortaya çıktı! Acılı baba ilk kez konuştu

KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ

Mercankaya ailesi yemeğin ardından Didim'e döndü. Gece saat 01.00 sıralarında Hasret Mercankaya ile iki çocuğunda kusma ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Baba Cihan Mercankaya'ya ise herhangi bir şey olmadı. İddiaya göre, Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna bir teşhis konulamadı, sadece serum verilip eve gönderildi. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ECE HAYATINI KAYBETTİ

Ece Melisa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, küçük Ege'nin ise tedavisi sürüyor. Ece Melisa, bugün (Çarşamba) öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Manisa Kırtık Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.