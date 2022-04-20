Ece Melisa'nın katili karnıyarık mı köfte mi? Son sözleri ortaya çıktı! Acılı baba ilk kez konuştu

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki AVM'de bulunan restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Melisa'nın acılı babası Cihan Mercankaya (37) SABAH'a konuştu.
İzmir'de yemek yedikleri gün eşinin kanser tedavisi için Karşıyaka'daki özel hastaneye kontrole gittiklerini söyleyen Cihan Mercankaya (37), "Eşime aç karına pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) yapıldı. Kontrolden sonra Didim'e dönüşte Gaziemir'deki bir AVM'ye girdik. AVM'nin en üst katındaki restoranda eşim ve çocuklarımla birlikte karnıyarık, köfte, patates yedik. Eve döndükten sonra gece saatlerinde eşim ve çocuklarım rahatsızlandı. Kızım Ece kalbinin ve ayağının ağrıdığını söyledi. Kızım bilinci kapanmadan önce bana, 'Baba beni kurtar. Hastaneye götür' dedi. Hastaneye götürdüm ama kurtaramadık" dedi.
Anne Hasret Mercankaya, "AVM'deki restoranda yemek yedikten sonra Didim'deki yazlığımıza döndüğümüzde gece 01.00 sıralarında bende ve çocuklarımda kusma ve baş dönmesi oldu. Didim Devlet Hastanesi'nde gittik ancak teşhis konulamadı. Çok üzgünüz. Otopsi sonuçlandıktan sonra sorumlular hakkında şikayette bulunacağız" dedi.