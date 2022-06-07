Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı: "Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım?"

Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı.
Skandal görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Mahmut Ç.'nin sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.
6 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılan Mahmut Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözlem altına alındı.
'NEDEN ÇIPLAK GEZDİĞİMİ SANA MI SORACAĞIM'
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelinin vermiş olduğu ifadeye Takvim.com.tr ulaştı.