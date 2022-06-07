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    • Yaşam
    • 07.06.2022 10:46
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    • 07.06.2022 11:02
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    Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı: "Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım?"

    Son dakika haberine göre, İstanbul Bebek’ta çırılçıplak bankta güneşlenen şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesine Takvim.com.tr ulaştı. Akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle gözlem altına alınan Mahmut Ç., ifadesinde savcıya ‘Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım, sizin en büyüğünüz kim ise ben ona ifade vereceğim’ diye konuştu.

    takvim.com.tr
    Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı!

    Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı.

    Skandal görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Mahmut Ç.'nin sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

    6 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
    Öte yandan şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılan Mahmut Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözlem altına alındı.

    'NEDEN ÇIPLAK GEZDİĞİMİ SANA MI SORACAĞIM'
    Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelinin vermiş olduğu ifadeye Takvim.com.tr ulaştı.

        Mahmut Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Sahilde çıplak dolaştığım doğrudur. Sizin en büyüğünüz kim ise ona ifade vereceğim. Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım?' şeklinde konuştu.

        Savcılıkta verdiği ifadeye imza atmadığı öğrenilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı: "Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım?"
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