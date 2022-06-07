Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.06.2022 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2022 17:18
    ABONE OL

    İzmit'te oyun oynarken bacağına kapının arkasındaki metal askı saplanan 5 yaşındaki Esila'yı itfaiye kurtardı

    İzmit’te evde oyun oynayan Esila Hüma Şimşek’in (5) bacağına kapının arkasına takılan metal askının ucu saplandı. Askının bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, hastaneye götürülen Esila tedaviye alındı

    DHA
    Bacağına askı saplanan Esila böyle kurtarıldı

    Olay, öğle saatlerinde, Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Esila Hüma Şimşek'in, evde oynadığı sırada sol bacağına yerde bulunan kapının arkasına asılan metal askının ucu saplandı.

    Kızının ağlaması üzerine durumu fark eden Murat Şimşek, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın bacağına saplanan askıyı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi.

    İtfaiye ekipleri, askının bir kısmını demir kesme makasıyla kesti. Bu sırada küçük kız korku içerisinde ağlarken, askının bacağında kalan kısmının çıkarılması için hastaneye götürüldü. Küçük kızın bacağına saplanan askı hastanede çıkarıldı.
        Etnospor
        Haberler Yaşam İzmit'te oyun oynarken bacağına kapının arkasındaki metal askı saplanan 5 yaşındaki Esila'yı itfaiye kurtardı
            SON DAKİKA