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    • Yaşam
    • 07.06.2022 12:49
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    • 07.06.2022 12:49
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    Denizli'de markette üssüz alışverişe soruşturma! Yarı çıplak dükkana giren kadın...

    Denizli'de sabaha karşı bir marketten üssüz şekilde alışveriş yapan kadının görüntüsü marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yarı çıplak vaziyette alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de markette üssüz alışverişe soruşturma

    Denizli'de sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde gittiği marketten alışveriş yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi. Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı.

    Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.



        Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

        Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

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        Haberler Yaşam Denizli'de markette üssüz alışverişe soruşturma! Yarı çıplak dükkana giren kadın...
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