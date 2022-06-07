Karşıyaka sapığı yakalandı mı? Okul yanında iğrenç görüntü! Cinsel organını çıkararak etrafı izledi

İzmir Karşıyaka'da bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu çevresinde çekilen görüntüler mide bulandırdı.
Bir şahsın cinsel organını açarak ortalıkta dolandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu, binlerce kişi olaya tepki gösterdi.
Görüntülerde arabasının bagajı ile uğraştığı görülen bir şahsın, cinsel organını dışarı çıkararak etrafı izlediği görüldü.
O anlar çevredeki evlerde bulunan bir vatandaş tarafından kaydedilirken, şahsın okul öğrencilerine cinsel organını gösterdiği iddia edildi.