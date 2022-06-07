Karşıyaka sapığı yakalandı mı? Okul yanında iğrenç görüntü! Cinsel organını çıkararak etrafı izledi

KARŞIYAKA SAPIĞININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili olarak emniyetten henüz bir açıklama gelmezken, şahsın kimliği de merak konusu oldu. Sapığın bagajıyla oynadığı arabanın plakası ise 35 KG 5026 olarak görüldü.