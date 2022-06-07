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    • Yaşam
    • 07.06.2022 11:59
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    • 07.06.2022 12:21
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    Karşıyaka sapığı yakalandı mı? Okul yanında iğrenç görüntü! Cinsel organını çıkararak etrafı izledi

    İzmir Karşıyaka'da bulunan bir okulun önünde çekilen görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin arabasının bagajı ile uğraşırken cinsel organını dışarı çıkarttığı görüldü. Bir ortaokul önünde çekilen görüntüler sonrası vatandaşlar sapığın bulunması için yetkililere seslendi. Görüntülerde sapığın bagajıyla oynadığı aracın plakasının 35 KG 5026 olarak görüldü.

    takvim.com.tr
    Okul yanında iğrenç görüntü! Cinsel organını çıkararak...

    İzmir Karşıyaka'da bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu çevresinde çekilen görüntüler mide bulandırdı.

    Bir şahsın cinsel organını açarak ortalıkta dolandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu, binlerce kişi olaya tepki gösterdi.

    Görüntülerde arabasının bagajı ile uğraştığı görülen bir şahsın, cinsel organını dışarı çıkararak etrafı izlediği görüldü.

    O anlar çevredeki evlerde bulunan bir vatandaş tarafından kaydedilirken, şahsın okul öğrencilerine cinsel organını gösterdiği iddia edildi.

        KARŞIYAKA SAPIĞININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?
        Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili olarak emniyetten henüz bir açıklama gelmezken, şahsın kimliği de merak konusu oldu. Sapığın bagajıyla oynadığı arabanın plakası ise 35 KG 5026 olarak görüldü.
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        Haberler Yaşam Karşıyaka sapığı yakalandı mı? Okul yanında iğrenç görüntü! Cinsel organını çıkararak etrafı izledi
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