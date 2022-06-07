Sultangazi'de dehşet: Silahla yaraladığı eşini rehin aldı

"FARKLI SESLER GELİNCE KORKUP KAÇTIM"

Mahalle sakinlerinden Hatice Kayalar, "Buraya geldiğimde boğuk bir kadın sesi geliyordu. Sonra çıktığımda burada oturan beyefendi ile kadın vardı. Ben de pek bakmak istemedim tepki gösterirler diye. Tekrar içeri girdim. Aradan 5-10 dakika geçti bir silah sesi geldi. Sonrasında farklı sesler gelmeye başladı. Korkup kaçtım" dedi.



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