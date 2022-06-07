Sultangazi'de dehşet: Silahla yaraladığı eşini rehin aldı

Olay, bugün 12.00 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp A.(40) evde eşi Nuray A.(35) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kendisini kavgaya bırakırken Eyüp A. tabancası ile eşini bacağından yaraladıktan sonra evin içinde 10 yaşındaki çocukları varken rastgele ateş etmeye başladı.
Eyüp A. daha sonra eşini evin içinde rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik de olay yerine geldi.