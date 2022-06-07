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    • Yaşam
    • 07.06.2022 21:20
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    • 07.06.2022 21:20
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    Türk Hava Yolları 11 Haziran'dan İstanbul - Tivat seferline başlıyor

    Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Tivat seferlerini 11 Haziran'da başlatacak. THY, Karadağ'ın önemli sahil şehirlerinden Tivat'a haftada üç sefer düzenleyecek.

    AA
    THY Tivat’a seferleri başlatıyor

    Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Tivat seferlerini 11 Haziran'da başlatacak.

    THY, Karadağ'ın önemli sahil şehirlerinden Tivat'a haftada üç sefer düzenleyecek.

    Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak yeni destinasyonumuz Karadağ'ın sahil şehri Tivat. Masmavi sulara sahip bu dinamik körfez şehrini 11 Haziran itibarıyla haftada 3 sefer gerçekleşecek uçuşlarımızla keşfetmek için seyahatinizi şimdi planlayın." ifadesine yer verildi.

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