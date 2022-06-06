Bebek’teki rezillikte flaş gelişme! Savcılık ifadelerine Takvim.com.tr ulaştı: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı

Beşiktaş'taki Bebek sahilinde 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin açık alanda cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Türkiye ayağa kalktı.
Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda Carmen Maria T.'nin kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle şüpheli Özgür K. hakkında "Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından işlem yapıldı.
YAPTIĞINI KABUL EDİP, 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüphelilerin ifadelerine Takvim.com.tr ulaştı.
BU HALE GELDİK HATIRLAMIYORUM
Şüpheli Özgür K., vermiş olduğu ifadesinde, "Olay günü sahilde tiner çekip, bira içiyordum. Sonra yanıma Maria isimli kadın geldi. Bana biramdan içmek istediğini söyledi. Maria bira içip kucağıma oturdu. Bana izletilen görüntülerdeki cinsel ilişkiye giren kişi benim. Maria kucağımda otururken nasıl bu hale geldik hatırlamıyorum" diye konuştu.