Katil sevgili!

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Aysel Bozkurt (63), yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı sevgilisiyle birlikte bir kişiyi öldürdü. Cezaevine gönderilen Bozkurt, 2.5 yıl önce pandemi tedbirleri kapsamında tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt, dışarıya çıktıktan sonra daire kiraladı. Mehmet S., önceki akşam arkadaşları Eyüp K. ve Sait K. ile birlikte kadının evine gitti. S. ve arkadaşları önce kadını boğarak öldürdü.
Ardından ellerini ve ayaklarını domuz bağıyla bağladıktan sonra kadının cep telefonunu da çalarak çıktı. Polis ekipleri, dün akşam durdurdukları Mehmet S.'yi üzerinden iki adet cep telefonu çıkınca yakaladı. Gözaltına alınan katil, cinayeti işlediğini itiraf etti.