Sultangazi'de 'maymun çiçeği' paniği! Polisler harekete geçti

"KOLLARINDA SULU, YANMIŞ GİBİ YARALAR VARDI"

Cadde üzerinde esnaf olan Mehmet Yuvakgil "Sabah saatlerinde polisler bize fotoğraf gösterdi, 'Bu kişiyi gördünüz mü?' dediler. Biz de neden aradıklarını merak edip araştırdık, Maymun çiçeği olduğunu öğrendik. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra emniyet mensupları burayı kapattılar. Fark ettik ki, o çocukları yakalamışlar. 3 Afgan asıllı kişi vardı. Sağlık ekipleri çocukları alıp gitti. Çocukların kollarında sulu, yanmış gibi yaralar vardı. İster istemez tedirginlik oluyor" diye konuştu.

Maymun çiçeği şüphesi olan 3 yabancı uyruklunun test sonucu beklenirken yaraların sebebinin 'suçiçeği' olabileceği de kaydedildi.