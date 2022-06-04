Sultangazi'de 'maymun çiçeği' paniği! Polisler harekete geçti

Koronavirüs salgını sonrası patlat veren 'maymun çiçeği virüsü' yeni bir salgına sebebiyet verecek mi diye tedirginlik yaratırken İstanbul Sultangazi'de 'maymun çiçeği' paniği yaşandı.
Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi.
ECZACI YARALARI GÖRÜNCE YETKİLİLERE BİLDİRDİ
Eczacı yaraların, 'Maymun çiçeği' olabileceğinden şüphelenerek, yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı.
Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.
TEST YAPILDI
Maymun Çiçeği şüphesi olan, 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'Su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.