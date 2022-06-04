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    • Yaşam
    • 04.06.2022 09:54
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    • 04.06.2022 10:03
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    Sultangazi'de 'maymun çiçeği' paniği! Polisler harekete geçti

    Koronavirüs salgını sonrası dünyayı tedirgin eden 'maymun çiçeği' virüsü İstanbul Sultangazi'de de paniğe sebep oldu. Sultangazi'de ellerinde çıkan yaralar nedeniyle yabancı uyruklu 2 kişi eczaneye giderek ilaç istedi. Eczacı, 'Maymun çiçeği' şüphesiyle durumu yetkililere bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü. Maymun çiçeği şüphesi olan 3 yabancı uyruklunun test sonucu beklenirken yaraların sebebinin 'suçiçeği' olabileceği de kaydedildi. İşte detaylar...

    Sultangazi’de ’maymun çiçeği’ paniği!

    Koronavirüs salgını sonrası patlat veren 'maymun çiçeği virüsü' yeni bir salgına sebebiyet verecek mi diye tedirginlik yaratırken İstanbul Sultangazi'de 'maymun çiçeği' paniği yaşandı.

    Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi.

    ECZACI YARALARI GÖRÜNCE YETKİLİLERE BİLDİRDİ
    Eczacı yaraların, 'Maymun çiçeği' olabileceğinden şüphelenerek, yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı.

    Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.

    TEST YAPILDI
    Maymun Çiçeği şüphesi olan, 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'Su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

        "MAYMUN ÇİÇEĞİ'NE ÇOK BENZİYORDU"
        Eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradım. Doktor fotoğraf çekmemi söyledi. Fotoğraflarını çektim, doktora attım. O da yetkililere haber vermiş. Hastalık Maymun çiçeği olabilir diye şüphelendik. Maymun Çiçeği'ne çok benziyordu. Antibiyotik ilaç kullanmış iyi gelmemiş o yüzden virüs olabilir diye düşündüm. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim" dedi.

        "KOLLARINDA SULU, YANMIŞ GİBİ YARALAR VARDI"
        Cadde üzerinde esnaf olan Mehmet Yuvakgil "Sabah saatlerinde polisler bize fotoğraf gösterdi, 'Bu kişiyi gördünüz mü?' dediler. Biz de neden aradıklarını merak edip araştırdık, Maymun çiçeği olduğunu öğrendik. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra emniyet mensupları burayı kapattılar. Fark ettik ki, o çocukları yakalamışlar. 3 Afgan asıllı kişi vardı. Sağlık ekipleri çocukları alıp gitti. Çocukların kollarında sulu, yanmış gibi yaralar vardı. İster istemez tedirginlik oluyor" diye konuştu.

        Maymun çiçeği şüphesi olan 3 yabancı uyruklunun test sonucu beklenirken yaraların sebebinin 'suçiçeği' olabileceği de kaydedildi.

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        Haberler Yaşam Sultangazi'de 'maymun çiçeği' paniği! Polisler harekete geçti
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