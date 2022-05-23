Koronavirüsün ardından şimdi de maymun çiçeği virüsü paniği yaşanıyor! Aşı stokları yapıldı, 21 gün karantina...

Maymun çiçeği virüsü dünyayı adeta teyakkuza geçirdi. Son günlerde peş peşe birçok ülkeden vaka bildirilmesinin ardından alarm verilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklamalar geldi. DSÖ yetkililerinden Rosamund Lewis, ellerinde virüsün mutasyona uğradığına dair bir bilgi olmadığını söyledi.
İngiliz Daily Mail gazetesi 'Avrupa'nın maymun çiçeği için kırmızı alarmı: AB sağlık şefleri ülkelere aşı stratejileri hazırlamalarını söylüyor' başlığı ile okuyucularına sunduğu haberinde AB sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istediğini yazdı.
BİNLERCE AŞI STOĞU YAPILIYOR
Pazar günü BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, günlük vaka sayılarının arttığını dile getirirken artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti.
Ancak Dr. Hopkins toplum geneline yayılma riskinin "son derece düşük" olduğunu ekledi.