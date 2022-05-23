Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 23.05.2022 19:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 19:53
    ABONE OL

    Koronavirüsün ardından şimdi de maymun çiçeği virüsü paniği yaşanıyor! Aşı stokları yapıldı, 21 gün karantina...

    Özellikle geçtiğimiz 2 yıl dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınında sona gelinmişken şimdi de maymun çiçeği vürüsü paniği yaşanıyor. Maymun çiçeği virüsü ile ilgili Avrupa'dan peş peşe vaka haberleri gelirken yeni önlemler de hayata geçiyor. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Bulaşıcı mı? İşte detaylar...

    Maymun çiçeği virüsü paniği yaşanıyor

    Maymun çiçeği virüsü dünyayı adeta teyakkuza geçirdi. Son günlerde peş peşe birçok ülkeden vaka bildirilmesinin ardından alarm verilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklamalar geldi. DSÖ yetkililerinden Rosamund Lewis, ellerinde virüsün mutasyona uğradığına dair bir bilgi olmadığını söyledi.

    İngiliz Daily Mail gazetesi 'Avrupa'nın maymun çiçeği için kırmızı alarmı: AB sağlık şefleri ülkelere aşı stratejileri hazırlamalarını söylüyor' başlığı ile okuyucularına sunduğu haberinde AB sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istediğini yazdı.

    BİNLERCE AŞI STOĞU YAPILIYOR
    Pazar günü BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, günlük vaka sayılarının arttığını dile getirirken artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti.

    Ancak Dr. Hopkins toplum geneline yayılma riskinin "son derece düşük" olduğunu ekledi.

        Maymun çiçeği virüsüne karşı belli bir aşı bulunmasa da bazı ülkeler, benzer bir virüs olduğu için hastalığa karşı korunmada yüzde 85 etkili olan su çiçeği aşısı stokladıklarını açıkladı.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
        İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen 5 semptomu açıkladı.


        -Ateş, Baş ağrısı, Sırt ağrısı, Eklem ve kas ağrıları,Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri.

        Öte yandan kamuoyunun virüsle ilgili sorularını yanıtlayan DSÖ uzmanlarından epidemiyolog Maria Van Kerkhove, "Amacımız virüsün insandan insana geçmesini önlemek" ifadelerini kullandı.

            DSÖ yetkililerinden Rosamund Lewis de, ellerinde virüsün mutasyona uğradığına dair bir bilgi olmadığını söyledi.

            Rosamund Lewis, "Virüs değişmeme eğiliminde" dedi.

            Lewis şu ana kadarki verilerin, çiçek aşısının, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı. Lewis, herkesin maymun çiçeği aşısı yaptırması gereken bir durum olmadığını da ekledi.

            Normalde sadece Afrika ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsüne son günlerde Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde 100'den fazla kişide rastlanmıştı. Belçika'daki tüm vakaların, çoğu erkek 10 bin kişinin katıldığı üç günlük bir fetiş festivaliyle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştı.

            KARANTİNA UYGULANACAK MI?
            İsrail ve İsviçre, tespit edilen birer vakanın yakın zamanda yurtdışına seyaha eden kişilerde görüldüğünü söyledi. Öte yandan İsrail diğer şüpheli vakaları da araştırıyor.

            İngiltere'de virüs riski taşıyanlardan 21 gün izole olmaları istendi.

                TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ MÜ?
                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" demişti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CHP’li belediyedeki rüşvet çarkında yeni gelişme
                Haberler Sağlık Koronavirüsün ardından şimdi de maymun çiçeği virüsü paniği yaşanıyor! Aşı stokları yapıldı, 21 gün karantina...
                    SON DAKİKA