Korkulan oldu! Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm gerçekleşti! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Türkiye'de var mı?
Koronavirüsten sonra dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği virüsü hakkında korkulan oldu. Nijerya'da bu yıl maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi. Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Türkiye'de var mı? İşte detaylar...
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başkent Abuja ile 9 eyalette virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.
Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu ifade edildi.
Nijerya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son ölüm 2019'da kaydedilmişti.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden, 'Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz.
Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.' açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir." açıklamasında bulundu.