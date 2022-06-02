Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Olay, 12 Ocak'ta ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi, Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAME
Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından Emiroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.
İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Erkan Emiroğlu ile babası Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmaya sanık Emiroğlu, cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı, Tahsin Emiroğlu ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya hastanedeki 4 aylık tedavisinin ardında taburcu edilen Elvan Sözkesen de katıldı. Sol elinde ve boynunda sargı bulunan Sözkesen'in yüzündeki yanık izleri de dikkat çekti.