Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi

'HALA TEHDİT EDİLİYORUM'

Eski eşinin sorunlu bir kişi olduğunu dile getiren Sözkesen, "Evlendiğimizin üçüncü günü sorunlu olduğunu anladım. Evlenene kadar kendisini bana masum gibi tanıttı. Eve geldiğinde en ufacık şeyden kavga çıkartıyordu. Kendisi kadın düşmanı, kadınlara eziyet etmekten zevk alan birisi. Kendisinden korkuyordum. Öfke kontrolsüzlüğü rahatsızlığı varmış. Bu olaya kadar beni birçok kez darbetti. Kadınlara karşı öfke dolu. Fakat dışarıda kadınlara karşı çok normal" dedi.

Hastanede tedavi olduğu sırada da tehdit edildiğini söyleyen Sözkesen, "Hala tehdit ediliyorum. Bana aracılarla mesaj gönderiyor. 'Madem canavarım, buradan çıkarsam onu da yakacağım, evi alanı da yakacağım' diyormuş. Bana para teklif ediyorlar; eski eşimin öldürmek için yapmadığı yönünde demem için" ifadelerini kullandı.