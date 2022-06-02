Adana'da yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşen adamın cansız bedeni buldu

KANALA VERİLEN SU KESİLDİ

Özbiçer'in ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanala verilen su kesilirken, Koray'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarına Su Altı Grup Amirliği ekipleri de destek verdi.