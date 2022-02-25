Eski eşi Elvan Sözkesen'i yanıcı maddeyle ateşe verip yanarken izledi!

Olay, 12 Ocak'ta Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi.
Eski kayınpederinin getirdiği erzakları aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan'ın üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'e çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi.
Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emiroğlu ile Sözkesen'in binaya girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.