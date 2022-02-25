Eski eşi Elvan Sözkesen'i yanıcı maddeyle ateşe verip yanarken izledi!





'KORKTUĞUM İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTIM'

Elvan Sözkesen, iddianamedeki ifadesinde, eski eşi tarafından rahatsız edildiğini, karşılaştığında korktuğu için kaçmaya çalıştığını söyledi. Eski eşinin üzerindeki alevleri söndürmeyip yanışını seyrettiğini belirten Sözkesen, "Olay günü sabah saatlerinde eski kayınpederim aradı. Siteye geldiğini ve bana erzak getirdiğini, aşağı inmemi söyledi. Asansörle aşağı indim. Sitenin çıkış kapısında kayınpederimi gördüm. Yanına giderek 2- 3 dakika konuştuk. Kapının önündeki erzakı aldım. Asansöre binerek 7'nci kattaki daireme çıktım. Asansörden ineceğim sırada üst katın merdivenlerinden eski eşimin indiğini gördüm. Bana sürekli olarak rahatsızlık veriyordu. Beni daha önce tehdit ettiği için, bana bir şey yapmasından endişelenerek kendi ikametime yönelmeyip alt kata yöneldim. Korktuğum için kaçmaya çalıştım. Arkam dönük bir şekilde aşağı inerken bir ıslaklık hissettim. Bir anda ne olduğunu anlamadan üzerim alev aldı. Bunun üzerine öleceğimi düşünerek 'anne' diye bağırdım. Bağırmam üzerine alt katta oturan komşum kapıyı açtı. Beni banyoya yönlendirdi. Komşularımın yardımıyla alevler söndürüldü. Daha sonra ambulansla hastaneye gittik. Erkan'ın elinde sigara yoktu. Üzerimdeki alevleri söndürmeye çalışmadı. Benim yanmamı izledi" dedi.