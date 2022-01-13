Olay, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, bir süre önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye giderek, 7'nci kattaki evinin ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen'i beklemeye başladı.
Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Erkan Emiroğlu, kaçmaya çalışan eşinin üzerine elindeki yanıcı madde olan jeli, döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koştu.