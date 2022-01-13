'BORÇ PARA VERMİŞTİM'

Emiroğlu'nun emniyetteki ifadesinde eski eşi ile aralarında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Kendisine borç para vermiştim. Bu parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı. Bir anda cinnet geçirdim" dediği öğrenildi.