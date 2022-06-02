Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadını tekmeleyen Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı: Erkek sandım

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şakir Çakır ifadesinde tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"ERKEK SANDIM, PİŞMANIM"

Garsonluk yapan Çakır, "4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtildi.