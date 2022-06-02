Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadını tekmeleyen Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı: Erkek sandım

Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70), bankta otururken tekme atan Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı.
Düztepe Mahallesi'nde, pazartesi günü bankta oturan Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in çevresinde toplananlar, çocuk kaçırmaya çalıştığını ileri sürdü.
YAŞLI KADINA TEKME ATTI
Bu sırada kalabalık arasındaki bir kişi yaşlı kadına tekme attı. Saldırı anı ve kadının gözyaşı döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen 4 çocuk babası Şakir Çakır'ı gözaltına aldı. Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, karara başsavcılık itiraz edince, Çakır, yeniden gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada; 'fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.