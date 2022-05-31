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    • 31.05.2022 17:05
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    Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadını tekmeleyen Şakir Çakır tutuklandı

    Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70) bankta otururken tekmeyle saldıran ve gözaltına alınınan Şakir Çakır tutuklandı.

    Tekmenin bedeli!

    Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Şakir Çakır, tutuklandı.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

    YAŞLI KADINI TEKMELEDİ
    Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki Suriyeli Leyla Muhammed'e tekme attığı belirlenen şüpheli Şakir Çakır polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Şakir Çakır sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    ŞAKİR ÇAKIR TUTUKLANDI
    Zanlı Şakir Çakır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    "KRİMİNAL TİPLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
    Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.
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