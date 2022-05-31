Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadını tekmeleyen Şakir Çakır tutuklandı

"KRİMİNAL TİPLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.