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    İnsanlık dışı tekme! Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi! Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70) bankta otururken tekmeyle saldıran ve gözaltına alınıp ifadesi sonrası serbest bırakılan Şakir Çakır (39), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İnsanlık dışı tekme! Suriyeli kadının suratına böyle vurdu

    Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70) bankta otururken tekmeyle saldıran ve gözaltına alınıp ifadesi sonrası serbest bırakılan Şakir Çakır (39), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındığı 25 Aralık Polis Merkezi'nde sorgulandı. Çakır, ifadesinde; Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını belirtti. Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

    EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEĞİ AÇIKLAMIŞTI
    Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, 26 Mayıs 2022 tarihinde "kadın kılığına giren bir erkeğin çocuk kaçırdığı" yönünde gelen ihbarlarla ilgili olarak çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.

    Erkek olduğu iddia edilen şahsın Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed isimli kadın olduğu, Leyla Muhammed'in herhangi bir çocuk kaçırma olayına karıştığına dair bir bilgiye ulaşılmadı.



    Güvenlik güçleri, Leyla Muhammed'in oğlu Mahmud Muhammed'le temas kurdu ve anneyi oğluna teslim etti.

    Gaziantep Valisi Davut Gül açıklama yaptı: Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız,teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz…

        SOSYAL MEDYADA HEDEF OLDU
        27 Mayıs 2020 tarihinde bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden kadın kılığına giren kişilerin çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldığı öğrenildi.

        SABIKALI FAİL

        AK Partisi Ömer Çelik, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail #ŞakirÇakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır" dedi.

        Bankta oturan bir kişinin darp edilme anlarına ait görüntülerin de kullanıldığı paylaşımlarda görüntüdeki kişinin 26 Mayıs 2022 tarihinde oğluna teslim edilen Leyla Muhammed olduğu tespit edildi. Leyla Muhammed darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

            Leyla Muhammed'i darp eden kişinin Şakir Çakır olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.


            Şakir Çakır'ın; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, yaralama, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet, yağma, Mala Zarar Verme, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu ve hakaret suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

            EVİNDE ZİYARET ETTİLER
            Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey Kaymakam Vekili Bülent Uygur'un, darp edilen kadının evinde ziyaret ettiği öğrenildi.

            Yaşlı kadını hedef gösterip infial yaratmak isteyen hesaplar deşifre edildi. İşte provokasyonu başlatan o hesap:

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            Haberler Güncel İnsanlık dışı tekme! Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır adliyeye sevk edildi
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