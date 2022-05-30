İnsanlık dışı tekme! Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70) bankta otururken tekmeyle saldıran ve gözaltına alınıp ifadesi sonrası serbest bırakılan Şakir Çakır (39), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındığı 25 Aralık Polis Merkezi'nde sorgulandı. Çakır, ifadesinde; Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını belirtti. Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEĞİ AÇIKLAMIŞTI
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, 26 Mayıs 2022 tarihinde "kadın kılığına giren bir erkeğin çocuk kaçırdığı" yönünde gelen ihbarlarla ilgili olarak çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
Erkek olduğu iddia edilen şahsın Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed isimli kadın olduğu, Leyla Muhammed'in herhangi bir çocuk kaçırma olayına karıştığına dair bir bilgiye ulaşılmadı.
Güvenlik güçleri, Leyla Muhammed'in oğlu Mahmud Muhammed'le temas kurdu ve anneyi oğluna teslim etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül açıklama yaptı: Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız,teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz…