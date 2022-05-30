İnsanlık dışı tekme! Suriye uyruklu 70 yaşındaki teyzenin suratına tekme atan Şakir Çakır adliyeye sevk edildi



Şakir Çakır'ın; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, yaralama, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet, yağma, Mala Zarar Verme, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu ve hakaret suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.