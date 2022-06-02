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    • Yaşam
    • 02.06.2022 10:42
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    • 02.06.2022 10:57
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    Rekabet Kurulu yumurta üreticilerine soruşturma başlattı! İsim isim açıklandı: İhlal incelenecek

    Rekabet Kurulu dikkat çeken bir karara imza attı. Kurul, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği v üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları gerekçesi ile bazı yumurta üreticilerine soruşturma başlattı. İşte detaylar...

    Yumurtacılara soruşturma

    Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ile birliğe bağlı 25 üye birliği ve teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

    Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    İHLAL VAR MI YOK MU?
    Rekabet Kurulu 12.05.2022 tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR'e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

    Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

    Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

    Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

    İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti.

    Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

    Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş.

    MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

    Murat Gayretli Şahıs Şirketi

    Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

    Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

    Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

    unvanlı teşebbüsler ile

    Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği

    Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği

    Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği

    Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği

    Bolu Yumurta Üreticileri Birliği,

    Çorum Yumurta Üreticileri Birliği,

    Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği

    İzmir Yumurta Üreticileri Birliği

    Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği

    Konya Yumurta Üreticileri Birliği

    Manisa Yumurta Üreticileri Birliği

    Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği

    Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

    adlı teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma açılmasına, 22-21/355-M (1) sayı ile karar verdi.

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    Haberler Yaşam Rekabet Kurulu yumurta üreticilerine soruşturma başlattı! İsim isim açıklandı: İhlal incelenecek
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