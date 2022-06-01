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    • Yaşam
    • 01.06.2022 09:03
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    • 01.06.2022 09:12
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    Daha da sıcak olacak! Meteorolojiden hava durumu uyarısı... İl il açıklandı

    Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son hava durumu tahminleri geldi. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklaması ve 5 günlük rapor...

    Daha da sıcak olacak!

    Hava sıcaklıkları son günlerde artış gösterdi.

    METEOROLOJİDEN SICAKLIK UYARISI: ARTMAYA DEVAM EDECEK
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

    İstanbul: Parçalı bulutlu 29

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

    Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

    Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28

    Samsun: Parçalı bulutlu 24

    Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

        Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

        Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

        5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
        Öte yandan 5 günlük hava durumu raporu da belli oldu.

        1 HAZİRAN HAVA DURUMU

        2 HAZİRAN HAVA DURUMU

        3 HAZİRAN HAVA DURUMU
            Etnospor
            Haberler Yaşam Daha da sıcak olacak! Meteorolojiden hava durumu uyarısı... İl il açıklandı
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