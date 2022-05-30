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    • Yaşam
    • 30.05.2022 18:17
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    • 30.05.2022 18:29
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    İran'dan mehir ödememek için İstanbul'a kaçan adamı eşinin ailesi vurdu! Arkasından yaklaşıp ateş ettiler

    İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz ay İstanbul Başakşehir'de meydana gelen bir silahlı saldırı görenleri şoke etti. İran'da yaşayan bir adam eşinden boşanmak istedi. Boşanmanın ardından eşinin ailesi 100 altın mehir istedi. 100 altın ödemek istemeyen kişi İstanbul'a kaçtı. Adamın peşine düşen eşinin ailesi talihsiz adama kurşun yağdırdı.

    DHA
    Mehir ödememek için canından oluyordu

    İran'da dini nikahlı eşinden boşandıktan sonra 100 altın mehiri ödemeyerek İstanbul'a gelen İran uyruklu M.E., Başakşehir'de eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Olay, 16 Nisan Pazartesi günü Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu M.E., ülkesinde imam nikahlı eşinden boşandı. Eşinin akrabaları M.E.'den boşanması karşılığında 100 altınlık mehiri ödemesini istedi.

    TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER
    Bunun üzerine M.E., çareyi İstanbul'a gelerek uzaklaşmakta bulurken, eşinin akrabaları da peşine düştü. Kadının amcası Mohammad J.H., Başakşehir'de bulduğu M.E.'yi otomobiline kadar takip etti.

        Otomobiline bindiği sırada M.E.'nin arkasından yaklaşan Mohammad J.H., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı.

        O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
        Kaçmaya çalışan M.E., merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan takipte kullandığı kiralık otomobile binip, olay yerinden uzaklaştı. M.E. ise kendi imkanları ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan M.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan amca ise kiralık otomobili Başakşehir'de yolun ortasına bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine terk edilen otomobilin olduğu adrese gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kovalamaca ve saldırganın kaçma anları bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        OLAYIN ARDINDAN FATİH'TE PAKET OLDULAR
        Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından inceleme başlattı. Yaralının ifadesini alan polis ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırmada, çevredeki kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganın Fatih'te olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan amca yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
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        Haberler Yaşam İran'dan mehir ödememek için İstanbul'a kaçan adamı eşinin ailesi vurdu! Arkasından yaklaşıp ateş ettiler
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