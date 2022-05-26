Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dolandırıcıların ağına takılıp 15 milyon lirasını kaptıran Finans Uzmanı Aysun Mercan vurgunun detaylarını anlattı

    Finans Uzmanı Aysun Mercan, dolandırıcıların ağına takıldı! 13 günde tam 15 milyon lirasını kaptırdı! İfadesinde, vurgunun detaylarını anlattı: 3 farklı hattan arandım. ‘Kimliğiniz örgütün elinde’ deyince paniğe kapıldım. Ne derlerse yaptım.

    Dilek Yaman Demir
    Büyük ’hat’ta!

    Uyarılar fayda etmedi. Telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp binlerce insanı tuzağa çekti. Son olay, İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Bu kez, Türkiye'de bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi olan Aysun Mercan (63) hedefteydi! Finans Uzmanı olan Aysun Mercan, 15 milyon lirasını dolandırıcılara teslim etti. Türkiye'yi şoke eden vurgunu, şöyle özetledi:



    28 Ocak'ta 3 farklı hattan arandım. Telefondakiler kendilerini Kadıköy Emniyeti'nden komiser ve savcı F.U olarak tanıttı. Kuyumcu soygununda kimliğimin kullanıldığını ve bilgilerimin FETÖ'nün elinde olduğunu söylediler.



    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün telefonunu verdiler. Arayıp teyit ettim. Numara doğru çıkınca şahıslara inandım. Banka hesaplarıma ulaşıldığını ve bunu kontrol etmek üzere verdikleri IBAN numarası para göndermemi istediler.



        O.A adına önce 150 bin lira gönderdim. 31 Ocak'ta ise 70 bin euro ile 47 bin doları bankadan çektim. 28-33 yaşlarında maskeli şahsa teslim ettim. 2 Şubat'ta bankadan 70 bin euro daha çektim ve aynı kişiye verdim.



        Bana 'Tapuda operasyon var evini satman gerekiyor' dediler. Ben de oturduğum daireyi 1 hafta içinde yarım milyon dolara sattım. Parayı iki posta halinde Zincirlikuyu'da sonra Aksaray metro istasyonunda buluştuğum aynı kişiye teslim ettim. 25 Şubat günü bana haber vereceklerini söylediler. Kimse aramayınca kandırıldığını anladım.



        Bankacı Aysun Mercan, 270 bin euro ve 150 bin dolarını sahtekarlara yolladı. Kadıköy'de yarım milyon dolarlık dairesini de sattı! Tüm parayı iki posta halinde buluştuğu hırsıza teslim ettiğini anlattı.
            Milyonlara memur zammı
            Haberler Yaşam Dolandırıcıların ağına takılıp 15 milyon lirasını kaptıran Finans Uzmanı Aysun Mercan vurgunun detaylarını anlattı
                SON DAKİKA