Dolandırıcıların ağına takılıp 15 milyon lirasını kaptıran Finans Uzmanı Aysun Mercan vurgunun detaylarını anlattı

Uyarılar fayda etmedi. Telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp binlerce insanı tuzağa çekti. Son olay, İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Bu kez, Türkiye'de bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi olan Aysun Mercan (63) hedefteydi! Finans Uzmanı olan Aysun Mercan, 15 milyon lirasını dolandırıcılara teslim etti. Türkiye'yi şoke eden vurgunu, şöyle özetledi: