Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi

Adliye bahçesinde ağaçları deviren otomobil adliyenin totem tabelasına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı.