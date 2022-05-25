Dolandırıcıların ağına takılan son isim: Finans uzmanı Aysun Mercan oldu! Oyun 1 ay sürdü...
Emniyetin zaman zaman vatandaşları uyardığı Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek Aysun Mercan'ı hedef alan sözde polisler, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı. Dolandırıcılar Mercan'ın Kadıköy'deki yarım milyon dolar tutarındaki evinin satılması gerektiğini söyleyerek evi sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. İşte detaylar...
Emniyetin zaman zaman vatandaşları uyardığı Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu.
"KİMLİK BİLGERİN FETÖ'NÜN ELİNDE" DİYEREK ARADILAR
28 Ocak'ta çalan telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.
Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.
PAROLA 'KARTAL'
Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söylenen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
GÜNLERCE TELEFONDA TUTULDU
Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euro'yu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.