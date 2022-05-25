Tele dolandırıcıların ağına takılan Aysun Mercan tam 15 milyon lirasını kaptırdı





TÜM PARALARINI ÇEKTİ...

28 Şubat'ta İstanbul'da yaşayan ünlü finans uzmanı Aysun Mercan'ın telefonu çaldı! Karşıdaki kişi, kendini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser olarak tanıttı! "Kimlik bilgileriniz FETÖ'nün elinde" yalanını attı! Paniğe kapılan Aysun Mercan, dolandırıcıların gönderdiği IBAN'a önce 200 bin lira yolladı! Diğer bankalarda bulunan 270 bin euro ve 150 bin dolarını da topladı! Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheliye tüm parasını kendi elleriyle bıraktı!