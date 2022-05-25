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    Tele dolandırıcıların ağına takılan Aysun Mercan tam 15 milyon lirasını kaptırdı

    Aysun Mercan, özel bir bankanın finans uzmanıydı. Tele dolandırıcıların ağına takıldı! “Kimlik bilgileriniz FETÖ’nün elinde” yalanına kandı. Tüm birikimini ve yarım milyon dolarlık dairesini elden çıkardı. Tam 15 milyon lirasını kaptırdı!

    Dilek Yaman Demir
    Tuzağa bank!

    Telefon dolandırıcıları, artık bir 'alo' kadar yakındı! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan sahtekarlar, yüzlerce vatandaşı kandırdı! Tüm birikimlerini çaldı! Son kurban ise Türkiye'deki bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi 63 yaşındaki Aysun Mercan'dı.



    TÜM PARALARINI ÇEKTİ...
    28 Şubat'ta İstanbul'da yaşayan ünlü finans uzmanı Aysun Mercan'ın telefonu çaldı! Karşıdaki kişi, kendini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser olarak tanıttı! "Kimlik bilgileriniz FETÖ'nün elinde" yalanını attı! Paniğe kapılan Aysun Mercan, dolandırıcıların gönderdiği IBAN'a önce 200 bin lira yolladı! Diğer bankalarda bulunan 270 bin euro ve 150 bin dolarını da topladı! Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheliye tüm parasını kendi elleriyle bıraktı!



    YENİ HAT VE TELEFON ALDI
    Ertesi gün de dolandırıcıların isteği önce yeni bir hat ve telefon aldı. Ardından başka bir banka hesabındaki 100 bin euro'yu daha sahtekarlara yolladı. 'Sözde' polislerin her dediğini yapan Aysun Mercan, Kadıköy'deki yarım milyon dolarlık evini de sattı! Tüm parayı Fatih'te buluştuğu şüphelilere bıraktı. Toplamda 15 milyon lirasını kaptıran Mercan, dolandırıcının 'Talimatları bekle' sözünü harfiyen uyguladı. Telefonu günlerce çalmayınca dolandırıldığını anladı! Soluğu karakolda aldı! Şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma açıldı.



        ABD'DE MASTER YAPTI
        Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan, 1982'de ODTÜ'de İşletme Bölümü'nü tamamladı. 1997'de ABD'deki Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yaptı. Pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde yer aldı. Ancak dolandırıcıların ağına takıldı! Tüm birikimini kaptırdı.



        PROF. NİLÜFER NARLI
        Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, tele dolandırıcı kurbanıydı. 10 günde 10 milyon lirasını kaptırdı.



        AZİMET KÖYLÜOĞLU
        Eski bakan Azimet Köylüoğlu da tüm parasını dolandırıcılara verdi. İstanbul İstinye'de 15 milyon liralık lüks dairesini kaptırmak üzereyken dolandırıldığını fark etti!
            Emekliye 1.390 TL ek gösterge zammı
            Haberler Yaşam Tele dolandırıcıların ağına takılan Aysun Mercan tam 15 milyon lirasını kaptırdı
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