Husumetli iki grup arasında çıkan kavga cinayetle bitti! 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak hayatını kaybetti

Aysun Mercan, özel bir bankanın finans uzmanıydı. Tele dolandırıcıların ağına takıldı! “Kimlik bilgileriniz FETÖ’nün elinde” yalanına kandı. Tüm birikimini ve yarım milyon dolarlık dairesini elden çıkardı. Tam 15 milyon lirasını kaptırdı!