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    • Yaşam
    • 25.05.2022 10:15
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    • 25.05.2022 10:20
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    Beylikdüzü'nde kadın sürücü cipine çarpan otomobile taşla saldırdı

    Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde kadın sürücü, cipine çarpan araca taş atarak zarar verdi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kadın sürücünün öfkesi kamerada

    Beylikdüzü'nde kadın sürücü, cipine çarpan araca taş atarak zarar verdi.

    Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

    KADIN SÜRÜCÜ ARABAYI TAŞLADI
    Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı. Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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    Haberler Yaşam Beylikdüzü'nde kadın sürücü cipine çarpan otomobile taşla saldırdı
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