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    • Yaşam
    • 18.05.2022 11:58
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    • 18.05.2022 11:58
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    Zehir tacirlerine ‘Güneş’ operasyonu!

    Son dakika haberleri... Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde zehir tacirlerine yönelik ‘Güneş’ adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

    Zehir tacirlerine ‘Güneş’ operasyonu!

    Tekirdağ'da Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

    15 ADRESE BASKIN
    Özel harekat polislerinin de katıldığı, 'Güneş' adı verilen operasyonda, 15 adrese baskın yapıldı.

    Ekipler bazı evlere, bahçe kapılarını açan olmayınca duvarlardan atlayarak girdi.

    Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi.

    Polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Zehir tacirlerine ‘Güneş’ operasyonu!
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