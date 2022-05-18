Zehir tacirlerine ‘Güneş’ operasyonu!

Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi.

Polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.