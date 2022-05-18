Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.05.2022 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2022 11:55
    ABONE OL

    Kadıköy'de otomobil sürücüsü ile kağıt toplayıcısı arasında bıçaklı taşlı çekiçli kavga

    Kadıköy'de bir otomobil sürücüsü ile kağıt toplayıcısı başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü. Tartışmayla başlayıp, yumruklaşmayla devam eden kavgada, otomobil sürücüsü kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt toplayıcısı bir arkadaşıyla birlikte otomobil sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobilinin camı patlayan sürücü, kağıt toplayıcısına çekiç fırlattı.

    DHA
    Bıçaklı taşlı çekiçli kavga

    Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, otomobil sürücüsüyle kağıt toplayıcısı arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Bıçaklı taşlı çekiçli kavga

    Yumruklaşmayla başlayan kavgayı mahalleli ayırdı.

    Otomobil sürücüsü bir süre sonra elinde büyük bir bıçakla, kağıt toplayıcısının arkasından koştu. Çevredeki insanların tepkisi nedeniyle otomobiline geri dönen sürücüye, bu kez kağıt toplayıcısı taş atarak karşılık verdi. Otomobilinin camı kırılan sürücü kağıt toplayısına çekiç fırlattı. Sürücü daha sonra oradan ayrıldı.

    Kavgayı gören mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul, "Bir kağıt toplayıcısıyla otomobil sürücüsü arasında bilmediğimiz bir nedenle tartışma yaşandı. İnsanlar araya girdi ama, yumruklaştılar.

        Sürücü darbe almıştı ve otomobiline geçti. Sakinleştiğini düşündüğümüz sırada, elinde büyük bir bıçakla kağıt toplayıcısını kovaladığını gördük. Sonra döndü, aracına geçti.

        Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak otomobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştı. Araç sürücüsü de arkasından çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yaralanma olmadı" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Togg’da parçalı denemeler başladı!
        Haberler Yaşam Kadıköy'de otomobil sürücüsü ile kağıt toplayıcısı arasında bıçaklı taşlı çekiçli kavga
            SON DAKİKA