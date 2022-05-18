Kadıköy'de otomobil sürücüsü ile kağıt toplayıcısı arasında bıçaklı taşlı çekiçli kavga

Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak otomobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştı. Araç sürücüsü de arkasından çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yaralanma olmadı" dedi.