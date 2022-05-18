Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran kişilere saldırttığı iddiasıyla yargılanan sanık "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, köpeğe de el konuldu.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Bilgin Elbay ile tutuksuz yargılanan sanık Orhan Yıldırım'ın avukatı Özge Emine Göztaş katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirmesi nedeniyle müşteki Muzaffer Akçayır tarafından uyarıldığını belirtti.

Sanığın, tasmasını söküp "tut" diyerek saldırtması üzerine köpeğin müştekilere saldırdığı ifade edilen mütalaada, silah sayılan köpeğin saldırması sonucu müştekilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.

Mütalaada, sanık Orhan Yıldırım'ın iki müştekiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Orhan Yıldırım'ın avukatı Özge Emine Göztaş savunmasında, dava dosyasında somut bir delil bulunmadığını söyledi.

"KÖPEK İÇGÜDÜSEL OLARAK SAHİBİNİ KORUMAK İSTEMİŞTİR"

Sanığın "tut" komutu verdiğine dair sadece müştekilerin beyanlarının bulunduğunu aktaran avukat Göztaş, "Müvekkile edilen hakaretler nedeniyle köpek içgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir. Bu sebeple bir kusurdan bahsedilemez. Üzerine atılı suçtan beraatını talep ederiz." dedi.

Müşteki Bilgin Elbay ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Orhan Yıldırım'ın vahamet özellikleriyle bilinen pitbull cinsi köpeği, her iki mağduru ısırtmak suretiyle kullandığını belirterek sanığı "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın pitbull cinsi köpeğine el konularak İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) teslim edilmesine karar verdi.