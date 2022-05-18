E-5'te tehlikeli yolculuk: Ters istikamette seyreden motosikletli kamerada

Avcılar E-5'te gece saatlerinde ters yola giren motosikletli kameraya yakalandı.

Olay, gece 03.30 sıralarında Avcılar E-5'te Topkapı istikametinde yaşandı.

İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir motosikletli, Topkapı istikametinde ilerleyen sürücülerin bulunduğu yola girip Edirne yönünde ilerlemeye başladı.

KAZA SON ANDA ÖNLENDİ

O sırada bir sürücü, ters yönde giden motosikletliye çarpmamak için son anda manevra yaptı.

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.