E-5'te tehlikeli yolculuk: Ters istikamette seyreden motosikletli kamerada

Avcılar E-5'te gece saatlerinde ters yola giren motosikletli kameraya yakalandı.
Olay, gece 03.30 sıralarında Avcılar E-5'te Topkapı istikametinde yaşandı.
İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir motosikletli, Topkapı istikametinde ilerleyen sürücülerin bulunduğu yola girip Edirne yönünde ilerlemeye başladı.
KAZA SON ANDA ÖNLENDİ
O sırada bir sürücü, ters yönde giden motosikletliye çarpmamak için son anda manevra yaptı.
Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.