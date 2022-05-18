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    • Yaşam
    • 18.05.2022 13:52
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    • 18.05.2022 13:54
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    E-5'te tehlikeli yolculuk: Ters istikamette seyreden motosikletli kamerada

    E-5'te tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı... Avcılar E-5'te gece saatlerinde ters yola girerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli kameraya yakalandı.

    E-5’te tehlikeli yolculuk!

    Avcılar E-5'te gece saatlerinde ters yola giren motosikletli kameraya yakalandı.

    Olay, gece 03.30 sıralarında Avcılar E-5'te Topkapı istikametinde yaşandı.

    İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir motosikletli, Topkapı istikametinde ilerleyen sürücülerin bulunduğu yola girip Edirne yönünde ilerlemeye başladı.

    KAZA SON ANDA ÖNLENDİ
    O sırada bir sürücü, ters yönde giden motosikletliye çarpmamak için son anda manevra yaptı.

    Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam E-5'te tehlikeli yolculuk: Ters istikamette seyreden motosikletli kamerada
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