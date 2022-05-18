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    • Yaşam
    • 18.05.2022 12:56
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    • 18.05.2022 12:56
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    Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğenine 'kapsül' gözaltısı

    Son dakika haberi! İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.

    takvim.com.tr
    DHA
    Baronun kardeşi ve yeğenine ’kapsül’ gözaltısı

    İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.



    UYUŞTURUCU BARONUNUN KARDEŞİ VE YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI



    Operasyonda gözaltına alınan şebeke liderinin, uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya, yardımcısının ise oğlu Ceyhan Çetinkaya olduğu ortaya çıktı.

    Ekipler, Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğenine 'kapsül' gözaltısı
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